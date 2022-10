França vive uma greve nacional: um protesto para durar?

© Julien de Rosa/AFP

Passado menos de um mês depois da primeira mobilização em vários setores profissionais no início do ano letivo, vários sindicatos voltaram a apelar ao movimento de greve esta terça-feira, 18 de outubro, em toda a França. Todos os trabalhadores, públicos e privados, foram chamados a parar de trabalhar para reclamar melhores salários e o direito à greve.

Ao longo do dia são esperadas perturbações nas escolas, cantinas, estações de comboio, administrações, nos correios ou ainda nos serviços de saúde.

A CGT apela aos trabalhadores para não trabalhar. "Podemos agradecer aos trabalhadores da total porque há poucos dias nem se falava de problemas salariais e do poder de compra. Eles conseguiram colocar a questão no centro do debate."

A greve pode ser reconduzida, o que preocupa os passageiros dos transportes públicos. "Por causa da falta de combustível não temos carros, mas se a isto se junta a greve de comboios não sei como vamos fazer", conta uma passageira. Por outro lado, há quem se organize para ficar em casa em teletrabalho: "Estou a tentar organizar-me e privilegiar o teletrabalho, espero que não dure muito tempo."

A rede de transportes públicos na capital francesa garante, ainda assim, ao longo do dia dois em cada três metros e autocarros aos passageiros parisienses.

Os apelos multiplicam-se na função pública e o funcionamento das escolas vai ser perturbado. "As greves nas refinarias e esta atualidade fizeram com que o movimento se estendesse a nível nacional. É preciso insistir nos pedidos de aumento salariais desta terça-feira para que, talvez, a greve seja reconduzida."

Um efeito bola de neve que chega também aos profissionais de saúde, coletores de lixo ou ainda aos motoristas.