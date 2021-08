França volta a ter mais de oito mil pacientes internados nos hospitais

© AFP

O número de pessoas hospitalizadas em França devido à Covid-19 voltou a subir, ultrapassando novamente as oito mil hospitalizações, numa altura em que algumas regiões voltaram a ativar os planos de contingência nos estabelecimentos médicos.

No total, há agora 8.134 pessoas internadas nos hospitais franceses, mais 160 do que na véspera. Desde o dia 03 de julho que o número de pacientes devido ao vírus tinha diminuído abaixo dos 8 mil, uma marca importante para os gauleses, no entanto, os números voltaram a subir devido à quarta vaga.

Destes mais de 8 mil pacientes, há 1.371 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos, mais 40 do que na terça-feira.

Após a Córsega ter ativado o seu plano de emergência hospital, conhecido como plano branco, podendo chamar os profissionais de saúde na reserva e desmarcando cirurgias não prioritárias, a região de Provença-Alpes-Côte-D'Azur, no sul do país, também anunciou que vai ativar este mesmo mecanismo.

Nas últimas 24 horas foram detetados 28.784 novos casos de Covid-19 e morreram 48 pessoas.

A pandemia de Covid-19 fez pelo menos 4.247.231 mortos em todo o mundo, entre mais de 199,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.