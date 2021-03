França volta atrás e autoriza vacina da AstraZeneca para maiores de 65 anos

Vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford © Janos Vajda/EPA

As autoridades de saúde francesas anunciaram que a população com idade entre os 65 e os 75 anos e com comorbilidades vai passar a ser vacinada com a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, contrariando a decisão tomada no último mês.

A França tinha, à semelhança da Alemanha, aprovado o uso da vacina apenas em pessoas com menos de 65 anos, alegando a falta de dados científicos que comprovassem os efeitos da mesma em pessoas mais velhas.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, chegou mesmo a dizer que a vacina da AstraZeneca era "quase ineficaz" nos grupos de população de idade mais avançada.

Apesar da decisão desta decisão por parte de alguns países europeus, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) considerou a vacina indicada para todas a população maior de idade, pelo que países como Portugal afirmaram que a vacina da AstraZeneca seria aplicada preferencialmente em menores de 65 anos, mas não exclusivamente.

Agora, a Alta Autoridade de Saúde francesa, o órgão em que se baseiam as decisões do Governo, emitiu um parecer em que justifica alargar a utilização da vacina da AstraZeneca "às pessoas com mais de 65 anos", destacando que um estudo escocês mostra que a vacina reduz o risco de hospitalização "de forma significativa" em todos os grupos etários.

Segundo o estudo realizado na Escócia, a vacina da AstraZeneca permitiram reduzir "substancialmente", até 94%, as hospitalizações quatro semanas após a primeira dose. Para os maiores de 80 anos, um dos grupos prioritários no plano de imunização, houve uma redução geral de 81% nas hospitalizações.



O estudo, que ainda não foi verificado de forma independente, foi realizado por cientistas das universidades de Edimburgo, Strathclyde, Aberdeen, Glasgow e St. Andrews e da direção-geral de saúde pública, Public Health Scotland (PHS).

De acordo com o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, citado pelo jornal Le Monde, as novas diretrizes sobre a vacina da AstraZeneca aplicam-se aos cidadãos que têm entre 65 e 75 anos. Os idosos com mais de 75 anos continuarão receber uma das duas outras vacinas disponíveis no país, a da Pfizer ou a da Moderna.

Apesar das declarações anteriores sobre a alegada ineficácia da vacina, o Presidente Emmanuel Macron afirmou agora que, se esta é a vacina disponível, será esta que terá de aceitar.

As autoridades de saúde francesas procuram agora convencer a população de que a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 é tão eficaz como as restantes disponíveis no mercado.

Até ao momento, cerca de 273 mil doses da vacina da AstraZeneca foram administradas no país.

