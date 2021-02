Frente fria na Europa. Países Baixos com primeira tempestade de neve em 10 anos

Por Lusa 07 Fevereiro, 2021 • 15:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Países Baixos foram atingidos este domingo por uma forte tempestade de neve, a primeira em 10 anos, que perturbou o tráfego ferroviário e rodoviário, enquanto uma frente fria varre o Norte da Europa.

Os serviços ferroviários foram também afetados na Alemanha, enquanto no outro lado do mar do Norte, a Grã-Bretanha se preparava para a chegada desta tempestade designada "Darcy" pelos meteorologistas holandeses.

Segundo o 'site' de previsões meteorológicas Weer.nl, a última tempestade de neve nos Países Baixos "ocorreu em janeiro de 2010".

A agência meteorológica holandesa KNMI lançou um alerta vermelho para este domingo para todo o país, devido a ventos que poderão atingir os 90 quilómetros por hora e a um "frio glacial".

O governo holandês encerrou por vários dias todos os centros de despistagem do coronavírus quando o país espera 10 dias de temperaturas negativas.

A maior parte das regiões estavam este domingo cobertas com cinco a 10 centímetros de neve, mas nalguns locais a espessura atingia os 30 centímetros, segundo a emissora pública NOS.

Os comboios foram anulados pelo menos até meio do dia e cerca de 85 viaturas saíram das estradas por terem derrapado na neve, segundo a autoridade das infraestruturas holandesa, que aconselhou os automobilistas a evitarem as deslocações.

A queda de neve afetou ainda significativamente a circulação dos comboios na região da Renânia do Norte -Vestfália (oeste da Alemanha), a mais populosa do país, assim como o tráfego ferroviário nas partidas de Hamburgo (norte).

A circulação rodoviária na Alemanha também foi afetada, tendo sido registados 222 acidentes desde sábado ao meio dia, indicou um porta-voz da polícia à agência DPA.

O serviço meteorológico DWD previu queda de neve, que em algumas zonas do país poderia atingir os 40 centímetros, na noite de domingo para segunda-feira.

A Bélgica, vizinha dos Países Baixos, tem uma camada de neve mais leve, mas espera uma queda acentuada das temperaturas na próxima semana.

No Reino Unido, as autoridades emitiram um alerta meteorológico laranja para o sudeste de Inglaterra devido a possíveis vias bloqueadas pela neve e perturbações nos transportes rodoviário, ferroviário e aéreo.