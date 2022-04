Fujimori, antigo Presidente peruano, novamente hospitalizado

© Luka Gonzales/AFP

O ex-Presidente do Peru Alberto Fujimori, com 83 anos e a cumprir uma pena de 25 anos de prisão, foi levado novamente de urgência para um hospital em Lima, devido a problemas cardíacos, informaram este domingo as autoridades prisionais.

"Na madrugada de domingo, o preso Alberto Fujimori foi levado de urgência para o hospital, onde o seu estado de saúde foi estabilizado", referiu o Instituto Nacional Penitenciário (INPE) numa mensagem publicada na rede social Twitter.

A equipa de médicos decidiu levá-lo posteriormente para uma clínica para "colocá-lo em observação", acrescentou o INPE.

No início de março, Fujimori já tinha estado internado 11 dias, também devido a problemas cardíacos.

Este novo internamento ocorre quando o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos ordenou ao Estado peruano que "se abstenha de executar" a decisão do Tribunal Constitucional, que autorizou a libertação antecipada do ex-Presidente Alberto Fujimori, preso por crimes contra a humanidade.

O ex-Presidente do Peru (entre 1990 e 2000) sofre desde 2018 de fibrilhação arterial, motivo pelo qual foi operado em outubro.

A sua filha Keiko Fujimori, candidata mal sucedida na segunda volta das eleições presidenciais peruanas de 2011, 2016 e 2021, declarou então que uma das artérias do coração do pai estava "70% obstruída".

Preso desde 2007, Alberto Fujimori sofre de problemas de saúde recorrentes.

A família pede frequentemente, sem sucesso, a libertação do ex-chefe de Estado por motivos de saúde.