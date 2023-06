Fumo dos incêndios no Canadá chega à Noruega

© AFP Photo/BC Wildfire Service/Handout

As autoridades norueguesas afirmaram que o fumo dos incêndios florestais canadianos, que envolveu partes dos EUA e do Canadá numa espessa neblina, deverá chegar à Noruega esta quinta-feira.

Cientistas da atmosfera e do clima do Instituto Norueguês de Investigação do Clima e do Ambiente utilizaram um modelo de previsão para calcular a forma como o fumo se deslocaria na atmosfera.

O fumo tem-se deslocado sobre a Gronelândia e a Islândia desde o dia 1 de junho e as observações no sul da Noruega registaram concentrações crescentes de partículas em aerossol, segundo o instituto de investigação independente.

"É possível que consigamos ver alguma neblina ou cheirar o fumo", disse Nikolaos Evangeliou, investigador sénior do NILU. "No entanto, não acreditamos que o número de partículas no ar aqui na Noruega seja suficientemente grande para ser prejudicial para a nossa saúde".

A costa leste dos EUA tem registado níveis perigosos de poluição devido aos incêndios florestais que ardem no Canadá. Línguas enormes de ar insalubre estenderam-se até ao Midwest. O fumo afetou milhões de pessoas, atrasou os voos nos principais aeroportos, adiou os jogos da Major League Baseball e levou as pessoas a comprarem máscaras da época pandémica.

O Canadá pediu ajuda para combater mais de 400 incêndios em todo o país.