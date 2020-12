Funcionários de lar na Alemanha receberam por engano cinco doses da vacina

Fazem parte dos grupos prioritários que foram definidos pelas autoridades alemãs para receberem a vacina © Markus Schreiber/EPA

Por Lusa 28 Dezembro, 2020 • 17:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Oito funcionários de um lar na Alemanha foram vacinados individualmente com cinco doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech, um erro durante a inoculação que, até ao momento, não teve quaisquer consequências graves, foi divulgado esta segunda-feira.

As pessoas em questão são sete mulheres e um homem, com idades compreendidas entre os 38 e os 54 anos, que trabalham num lar em Stralsund, no nordeste da Alemanha.

Fazem parte dos grupos prioritários que foram definidos pelas autoridades alemãs para receberem, numa fase inicial, a vacina desenvolvida pelo grupo farmacêutico norte-americano Pfizer e pela empresa alemã BioNTech, aprovada na passada segunda-feira pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) e que começou a ser administrada na Alemanha desde o fim de semana.

Durante a administração da vacina, ocorrida no domingo, os oito funcionários receberam por engano, cada um e de uma só vez, cinco doses da vacina, segundo informou hoje o administrador do distrito onde fica localizado o lar, Stefan Kerth, citado pelas agências internacionais.

O representante assegurou que todos foram imediatamente informados do erro. Quatro funcionários foram admitidos para observação no hospital com sintomas ligeiros de gripe, enquanto os restantes três foram para casa.

"Lamento profundamente este incidente", declarou Stefan Kerth, garantindo que esta situação é um caso isolado provocado por um erro humano. "Desejo a todos os visados que não ocorram efeitos secundários graves", acrescentou.

Antes do lançamento da campanha de vacinação que arrancou em simultâneo em vários países europeus no fim de semana, o laboratório alemão BioNTech informou que durante as fases de testes chegaram a ser administradas doses maiores da vacina do que as recomendadas e que o processo não tinha surtido efeitos secundários graves.

A vacina Pfizer/BioNTech, desenvolvida em menos de um ano e que deve ser administrada em duas doses, com 21 dias de intervalo, é entregue numa ampola que, quando diluída, dá para cinco doses.

As autoridades de saúde alemãs anunciaram esta segunda-feira, através de uma porta-voz do Ministério da Saúde, que as ampolas da vacina Pfizer/BioNTech poderão dar provavelmente para um total de seis doses.

A Alemanha reportou esta segunda-feira 348 mortes associadas à doença Covid-19, referentes às últimas 24 horas, com o país a alcançar um total de 30 126 vítimas mortais.

O número de casos positivos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia na Alemanha situa-se em 1 651 834.

A pandemia da doença Covid-19 já provocou pelo menos 1 765 049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19