Fundação de Bill Gates é a segunda maior doadora da OMS… logo atrás dos EUA

A Fundação Bill e Melinda Gates é a segunda maior doadora da Organização Mundial de Saúde... logo atrás dos Estados Unidos da América, e o fundador da Microsoft foi também um dos primeiros a reagir.

Gates escreveu no Twitter que o mundo precisa hoje, mais do que nunca, da OMS porque não há outra organização que a possa substituir no trabalho que tem feito no combate à pandemia de Covid-19.

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.