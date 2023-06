Funeral de jovem morto pela polícia decorre no sábado em Nanterre

Milhares de pessoas juntaram-se na quinta-feira para prestar homenagem ao jovem de 17 anos © Bertrand Guay/AFP

Por Lusa 30 Junho, 2023 • 18:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O funeral do adolescente francês Nahel, cuja morte pelo disparo de um polícia na terça-feira provocou três noites de tumultos em diversas cidades francesas, está previsto para sábado, indicou esta sexta-feira o presidente do município de Nanterre, de onde era originário.

"É preciso continuar a apoiar esta família, esta mãe que vai enterrar amanhã o seu filho", indicou Patrick Jarry em declarações aos meios de comunicação.

Perto de 40 mil polícias foram destacados para tentar travar os distúrbios iniciados nos bairros sociais em Nanterre, arredores de Paris, e noutras zonas desfavorecidas da capital francesa.

A morte de Nahel, num controlo de trânsito na terça-feira, captado pelas câmaras de vigilância, fez regressar a tensão entre jovens e a polícia.

Milhares de pessoas juntaram-se na quinta-feira no bairro de Pablo-Picasso, em Nanterre, França, para prestar homenagem ao jovem de 17 anos.

Os confrontos com as forças de segurança surgiram logo na noite de terça-feira em Nanterre e, na madrugada de quinta-feira, foram danificados edifícios públicos e queimados carros, tendo sido detidas cerca de 150 pessoas.

Os protestos prosseguiram na madrugada desta sexta-feira e alastraram a diversas regiões do país, incluindo a capital, com um balanço de centenas de feridos, incluindo entre as forças policiais, e de detenções.

O agente da polícia suspeito da morte do jovem, acusado de homicídio, foi detido e vai ficar em prisão preventiva.