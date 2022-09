Furacão Fiona subiu para categoria 4

© Orlando Barria/EPA

O furacão Fiona foi elevado à categoria 4, numa altura em que se afasta das ilhas Turks e Caicos em direção ao arquipélago das Bermudas, revelou o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede nos Estados Unidos.

"O Fiona vai aproximar-se das Bermudas na quinta-feira", disse o NHC, acrescentando que o furacão, o primeiro grande da temporada, é acompanhado por ventos que chegam aos 210 quilómetros por hora.

O furacão já causou pelo menos quatro mortes na passagem na região do Caribe, após uma jovem de 18 anos ser atingida por um poste de eletricidade na República Dominicana, segundo as autoridades do país.

Nas ilhas Turks e Caicos, onde o Fiona passou como tempestade de categoria 3, os ventos do Fiona atingiram um máximo de 185 quilómetros por hora.

Depois de ganhar força, passando à categoria 4, numa altura em que se aproxima das Bermudas, prevê-se que o Fiona enfraqueça antes de atingir o leste do Canadá, no fim de semana.

A passagem do furacão tem provocado inundações, derrubamento de árvores, deslizamentos de terras e cortes de energia e água a centenas de milhares de pessoas e causou pelo menos 12.400 deslocados na República Dominicana.