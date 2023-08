Furacão Hilary sobe para categoria 4 e ameaça provocar enxurradas e deslizamentos de terras

© NOAA/AFP

O furacão Hilary ganhou força nas últimas e subiu para a categoria 4 da escala Saffir-Simpson enquanto se desloca sobre as águas do Pacífico ao largo do México, indicou esta sexta-feira o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Com ventos que podem atingir os 230 km/h, o furacão está no segundo patamar mais perigoso da classificação destes fenómenos e o NHC admite que possa continuar a ganhar força "rapidamente durante a manhã".

A mover-se para noroeste em direção à península da Baja California - onde deve chegar este fim de semana -, o Serviço Meteorológico do México alerta para a probabilidade de chuvas fortes nas próximas horas em nove estados da costa ocidental do país, além do aumento da altura das ondas.

O NHC alerta mesmo que podem acontecer enxurradas e deslizamentos de terras em grande parte da península da Baja California entre o final desta sexta-feira e o próximo domingo.

O vento deve provocar começar a provocar estragos no sul do território, movendo-se gradualmente para norte.

Já em território norte-americano, em especial nos estados do sudoeste, as consequências da tempestade devem atingir o seu pico até segunda-feira, sendo de esperar enxurradas, inundações urbanas e o transbordo de cursos de água.

Embora ainda não consiga determinar com exatidão que locais vão ser mais afetados pelo vento, o NHC deixa um alerta especial para zonas de terreno montanhoso e admite que possam vir a ser emitidos alertas para o sul do estado da Califórnia ainda esta sexta-feira.

Estados como os de Jalisco e Colima, destinos turísticos próximos do trajeto projetado do furacão, reforçaram as medidas de segurança, de acordo o canal de TV Milenio.

Devido à sua localização geográfica, o México é atingido anualmente por ciclones tropicais, tanto na costa do Pacífico quanto na do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.