Furacão Nicholas atinge a costa do Texas

Imagem de satélite do furacão Nicholas

O furacão Nicholas atingiu, esta terça-feira, a costa do Texas, no sul dos Estados Unidos, com ventos de até 120 quilómetros, segundo o Centro Nacional de Furacões, que alertou para fortes chuvas e risco de enchentes.

O furacão Nicholas chegou à parte leste da península de Matagorda, cerca de 17 quilómetros a oeste de Sargent Beach, no Texas, com ventos máximos de 120 quilómetros por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões, em Miami.

A tempestade estava a mover-se para o norte-nordeste a 17 quilómetros por hora e o centro do Nicholas deverá deslocar-se lentamente sobre o sudeste do Texas na terça-feira e sobre o sudoeste da Luisiana na quarta-feira.

O governador do Texas, Greg Abbott, disse que as autoridades colocaram equipas de resgate e recursos na área de Houston e ao longo da costa.

Em Houston, as autoridades temem que a chuva forte possa inundar as ruas e as casas. As autoridades deslocaram veículos de resgate em águas por toda a cidade e ergueram barricadas em mais de 40 locais que tendem a inundar, disse o autarca da cidade, Sylvester Turner.

"Esta cidade é muito resiliente. Nós sabemos o que precisamos fazer. Sabemos como é a preparação ", disse Turner, referindo-se a quatro grandes inundações que atingiram a área de Houston nos últimos anos, incluindo danos devastadores do furacão Harvey.

Vários distritos escolares ao longo da Costa do Golfo do Texas cancelaram as aulas na segunda-feira por causa da tempestade que se aproximava.

O distrito escolar de Houston, o maior do Estado, assim como outros, anunciaram que as aulas seriam canceladas.

A ameaça do clima também encerrou vários locais de teste e vacinação contra o novo coronavírus nas áreas de Houston e Corpus Christi e forçou o cancelamento de um espetáculo do cantor Harry Styles agendado para segunda-feira à noite em Houston.

Seis a 12 polegadas (15 a 30 centímetros) de chuva são esperados ao longo da costa média e superior do Texas, com quantidades máximas isoladas de 18 polegadas (46 centímetros) possíveis. Outras partes do sudeste do Texas, centro-sul da Luisiana e sul do Mississípi poderão ver de 10 a 20 centímetros nos próximos dias.

Um ou dois tornados podem ocorrer, esta terça-feira, ao longo da costa superior do Texas e sudoeste da Luisiana, de acordo com o serviço de meteorologia.

O Nicholas trouxe chuva para a mesma área do Texas que foi duramente atingida por Harvey. Essa tempestade atingiu a costa do meio do Texas, em seguida, estagnou por quatro dias, levando mais de 60 polegadas (152 centímetros) de chuva para partes do sudeste do Texas. O furacão Harvey foi culpado por pelo menos 68 mortes, incluindo 36 na área de Houston.

Depois de Harvey, os eleitores aprovaram a emissão de 2,5 mil milhões de dólares em títulos para financiar projetos de controlo de inundações. Os 181 projetos projetados para mitigar danos de futuras tempestades estão em diferentes estágios de conclusão.

O investigador de furacões da Universidade de Miami, Brian McNoldy, disse esperar que o Nicholas "tenha magnitudes menores do que o Harvey em todos os aspetos".

A preocupação com o Nicholas será a lentidão com que se move. As tempestades estão a mover-se mais lentamente nas últimas décadas e o furacão pode ficar preso entre dois outros sistemas climáticos, disse o investigador de furacões Jim Kossin do The Climate Service.

O governador da Luisiana, John Bel Edwards, declarou estado de emergência na noite de domingo, antes da chegada da tempestade, pois o Estado ainda está a recuperar do furacão Ida e do furacão Laura do ano passado.