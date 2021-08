Furacão Nora chega à costa do México

As autoridades de Jalisco pediram aos residentes para ficarem em casa © EPA

O furacão Nora, que teve origem no Oceano Pacífico, chegou este sábado à costa do estado mexicano ocidental de Jalisco, causando fortes chuvas, ventos e agitação marítima, disseram as autoridades mexicanas.

"O centro do furacão Nora, de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, está localizado sobre Jalisco ocidental, a circulação está a causar chuvas e ventos fortes e ondas altas nos estados do Noroeste, do Oeste e do Sul do país", informou o Serviço Meteorológico Nacional (SMN) mexicano.

O ciclone está a deslocar-se para Norte e está previsto "contornar a costa de Nayarit, afetando principalmente as zonas Sul, Oeste e centro do estado".

O Nora causou já alguns danos em Jalisco, onde as autoridades registaram um aluimento de terras numa estrada nacional, casas danificadas em Cihuatlán e quedas de árvores que levaram a um corte de trânsito num troço de autoestrada.

Não se registaram feridos.

As autoridades de Jalisco pediram aos residentes para ficarem em casa e o aeroporto internacional de Puerto Vallarta foi encerrado no sábado à tarde.