Furacão Sally sobe para categoria 2 na aproximação aos Estados Unidos

O furacão Sally, em aproximação das costas do sudeste dos Estados Unidos, subiu para a categoria 2, numa escala de cinco, indicou esta quarta-feira o último boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC) norte-americano.

Com a ameaça de desencadear inundações mortíferas em vários estados norte-americanos, o Sally regista ventos de mais de 160 quilómetros/hora (km/h), indicou o NHC.

Na terça-feira, mais de 18 mil clientes ficaram sem energia nos estados do Alabama, do Mississippi e da Florida, de acordo com a cadeia de televisão CNN, que indicou ainda ser já possível ver alguns pontões e cais destruídos ao longo da costa.

A escala Saffir-Simpson, que classifica as furacões consoante a intensidade dos ventos sustentados, tem cinco níveis, evoluindo do nível 1 para o 5, o mais elevado.

Uma depressão entra na categoria 1 da escala de classificação de furacões Saffir-Simpson, quando os ventos máximos excedem os 119 km/h.