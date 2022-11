G20 pede compromissos para enfrentar as alterações climáticas

© Saul Loeb/AFP

Os líderes do G20 reafirmaram esta quarta-feira o compromisso estabelecido em relação aos objetivos climáticos que constam dos Acordos de Paris pedindo aos países desenvolvidos uma declaração conjunta no quadro da Cimeira de Bali.

"Propomos envidar esforços no sentido da limitação da temperatura aos 1,5 graus. Isto requer ações significativas e efetivas, e o compromisso de todos os países", assinalam os líderes numa declaração de 17 páginas aprovada esta quarta-feira em Bali.

Os líderes do G20 sublinham a importância relativa à implementação dos Acordos de Paris e que deve "refletir a justiça e o princípio de responsabilidades comuns, em vez das diferenças que marcam as circunstâncias nacionais".

Neste sentido, o G20 exigiu aos países desenvolvidos que "cumpram os compromissos" na recolha de 100 mil milhões de dólares anuais destinados a mitigar os efeitos das alterações climáticas e a apoiar a transição energética.

"Apelamos ao apoio contínuo dos países em desenvolvimento, especialmente aos mais vulneráveis para que deem acesso à energia fiável, sustentada e moderna", indicaram os líderes do G20.

O apelo ao incremento nos investimentos vão na linha do acordo anunciado na terça-feira por uma aliança de potências liderada pelos Estados Unidos e o Japão no sentido de mobilizar o investimento de 20 mil milhões de dólares dos setores público e privado para ajudar a reduzir a dependência do carvão na Indonésia.

Os representantes dos países do G20 sublinharam que para conseguirem a transição energética e alcançarem as emissões neutras em carbono em meados do século vai ser necessária uma combinação de medidas fiscais e outras como a eliminação dos subsídios destinados aos combustíveis fósseis enquanto devem ser canalizados "apoios aos mais pobres e vulneráveis".

O G20 reconheceu que o mundo vive "o tempo da crise climática e da crise energética, agravadas por desafios geopolíticos" destacando a necessidade de se transformar e diversificar "rapidamente os gases de efeito de estufa" em meados do século.

Os países participantes na Cimeira de Bali comprometeram-se a "promover o investimento em infraestruturas e indústrias sustentáveis, assim como tecnologias inovadoras e um amplo leque de mecanismos fiscais, instrumentos de regulação junto dos mercados capazes de apoiarem as transições energéticas limpas".

Por outro lado, os líderes do G20 exigiram a todos os países que adotem o Compromisso Global sobre a Biodiversidade até ao ano 2030.

"Aumentaremos os esforços para o combate às perdas da biodiversidade, a desflorestação, a desertificação, a degradação da terra e a seca, assim como a renovação da terra que se encontra degradada e alcançar a neutralidade em 2030", indica o documento do G20.