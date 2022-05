G7 critica Índia por proibir exportações de trigo

A Índia proibiu as exportações de trigo a partir deste sábado devido ao súbito aumento dos preços do cereal © Harish Tyagi/EPA

O G7 critica a decisão da Índia de proibir as exportações de trigo.

"Se todos começarem a impor restrições à exportação ou a fechar mercados, a crise vai agravar-se", disse o ministro alemão da Agricultura, Cem Ozdemir, numa conferência de imprensa em Estugarda".

A Índia proibiu as exportações de trigo a partir deste sábado devido ao súbito aumento dos preços do cereal no mercado mundial, situação que colocaria em risco a segurança alimentar do país, segundo um comunicado do Governo indiano.

"A política de exportação de trigo está proibida com efeito imediato", exceto os envios "para os quais já foram emitidas uma carta de crédito irrevogável" antes desta notificação, declarou a Direção-Geral de Comércio Externo num comunicado divulgado na noite de sexta-feira.

Esta decisão do Governo indiano foi motivada principalmente pelo conflito na Ucrânia e pelas ondas de calor que prejudicaram a produção do cereal no país.

