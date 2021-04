Galiza: apanhar sol na cara sem máscara enquanto a lei se aclara

© Reprodução parcial da capa do jornal Voz da Galiza

No El Pais... "Saúde busca como iludir a sua própria lei das máscaras.".. As Baleares e Canárias dizem que não vão aplicar em praias e piscinas... Governo e autonomias exploram vias para suavizar a norma do uso de máscaras... A pressão autonómica obriga o Ministério da Saúde a alterar a lei da máscaras, é a manchete do La Vanguardia... já o Voz da Galiza diz que a Xunta vai permitir apanhar sol sem máscara enquanto não se aclarar a lei estatal... também na primeira do El País, Macron fecha as escolas três semanas e limita a mobilidade em toda a França.



O francês Figaro explica como Vladimir Putin fez do gás uma arma política e diplomática mas em manchete está Emmanuel Macron a pedir mais um esforço aos franceses para tentar travar a pandemia. Em título este jornal escreve "confinamento de seguida... e depois?"



No Le Monde, Covid: o executivo apanhado pela terceira vaga...



O cartunista Willem vai pousar o lápis... após 40 anos nas páginas do Liberation. O jornal dá-lhe a capa para a despedida e Willem diz: "todo o prazer foi meu". No traço fino do cartunista conseguimos ver alguns ilustres a olhar para a tela - talvez a última: o ayatollah Ali Khamenei, Donald Trump, Xi Jinping, Nicolas Maduro e outros maduros que foram aparecendo nos jornais e nas notícias.



No americano USA Today, a reportagem sobre "um vírus que mudou a forma como a América faz o luto"... Drive-by... funerais em que as pessoas não saem dos carros, por exemplo. Entretanto, os especialistas em Covid na América temem uma quarta vaga...



Uma nova entidade foi aprovada no conselho de ministros angolano...lemos na capa do Jornal de Angola que uma agência pública vai regular o mercado de medicamentos. Tem nome e tudo: Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologias da Saúde.



No Tribuna lemos que os prejuízos da Air Macau ultrapassaram os mil milhões de patacas... aí quase cem milhões de euros... no Hoje Macau diz-se que a companhia aérea tem... grão na asa.