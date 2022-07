Gana confirma duas mortes provocadas pelo vírus Marburg

© Nipah Dennis/AFP

Por TSF 18 Julho, 2022 • 14:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Gana confirmou duas mortes provocadas pelo vírus Marburg, uma doença infecciosa que pertence à família do vírus da Ébola, avança a BBC.

Os casos foram identificados no início de julho e só agora confirmados por um laboratório no Senegal. As vítimas morreram recentemente no mesmo hospital, na região de Ashanti, no sul do país. Quase uma centena de pessoas estão em isolamento por terem estado em contacto com suspeitos de infeção.

O vírus é transmitido a seres humanos por morcegos e propaga-se entre pessoas por fluidos corporais. Os principais sintomas da doença são: dores de cabeça, febre, dores musculares e sangramentos.

As autoridades aconselham as pessoas a ficar longe de cavernas onde houver morcegos e a cozinhar bem os alimentos que forem feitos à base de carne.

Ainda não existe tratamento para a doença, mas os médicos acreditam que beber bastante água e tratar os sintomas específicos ajudam nas hipóteses de sobrevivência.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), já na Angola, República Democrática do Congo, Quénia, África do Sul e Uganda tinham sido identificados casos do vírus.

A primeira confirmação do vírus foi em Marburg, na Alemanha em 1967, onde morreram sete pessoas das 32 infetadas.

O maior surto do vírus, no qual matou 200 pessoas, foi registado em Angola em 2005, segundo a OMS.