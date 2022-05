© Direitos Reservados

Por TSF 06 Maio, 2022 • 20:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A gasolina vai aumentar cinco cêntimos e o gasóleo sobe um cêntimo por litro, segundo estima o Governo. Em comunicado, o Ministério das Finanças explica que determinou uma nova redução adicional do ISP de 1,2 cêntimos no gasóleo e de 2 cêntimos na gasolina.

"Esta redução resulta do mecanismo de atualização semanal do ISP, que assegura a devolução da eventual receita extraordinária do IVA, e voltará a ser reavaliada na próxima sexta-feira, dia 13 de maio", lê-se na nota.