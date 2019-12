"Gastaram dinheiro para que parecesse festivo", mas já neva de verdade em Moscovo

O clima ameno fez com que açafrões, lilases e magnólias do jardim botânico da Universidade Estadual em Moscovo florescessem mais cedo © Maxim Shipenkov/EPA

Acácias e magnólias em flor no jardim botânico, animais que despertam da hibernação mais cedo. O cenário era este em Moscovo por causa das temperaturas pouco habituais que se faziam sentir até agora. O ano de 2019 foi o mais quente na Rússia desde que há registo, há mais de 120 anos, anunciaram, esta segunda-feira, os serviços meteorológicos locais.

A TSF falou com Anton Ilinski, fotógrafo russo, que descreve o "Este ano, o inverno tem sido muito pouco usual porque está calor - entre 5 a 9 graus positivos. São temperaturas talvez para setembro. Em dezembro, normalmente estão entre 5 a 15 graus negativos. Em Moscovo, o inverno costuma começar em novembro e começa a nevar nessa altura, mas este ano não tivemos neve no Natal nem temperaturas abaixo de zero."

"O inverno tem sido muito pouco usual" 00:00 00:00

Para ultrapassar algumas das dificuldades causadas pelo estado do tempo, as autoridades de Moscovo decidiram despejar neve artificial no centro da cidade como forma de manter as festividades do Ano Novo, quando é habitual as pessoas saíram para a rua para fazerem 'snowboard'.

"Hoje é o primeiro dia que neva realmente aqui" 00:00 00:00

"A passagem de ano é um grande acontecimento aqui na Rússia, tal como o natal. Provavelmente, as autoridades estavam com receio que não nevasse e decidiram comprar neve artificial. Gastaram imenso dinheiro para que tudo parecesse mais festivo."

Entretanto, os termómetros já desceram e Anton Ilinski reage com ironia. "Torna tudo mais engraçado. Hoje é o primeiro dia que neva realmente aqui, que as temperaturas estão negativas e temos neve verdadeira. Por isso... dinheiro bem gasto... dinheiro gasto para nada porque já não é preciso neve artificial."

"Em maio, por exemplo, quando temos o Dia da Vitória, gastam dinheiro para afastar as nuvens" 00:00 00:00

"As pessoas reagem com humor porque isto é o que as autoridades russas fazem. Gastam muito dinheiro para showoff, para inglês ver. Em maio, por exemplo, quando temos o Dia da Vitória, gastam dinheiro para afastar as nuvens porque temos uma grande parada e por isso eles gastam dinheiro nestas coisas, mas é o tempo. Acontece", afirmou o fotógrafo.

Nas redes sociais vários utilizadores parodiaram a decisão de comprar neve artificial.