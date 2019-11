George Michael morreu a 25 de dezembro de 2016 © Heinz-Peter Baden/Reuters

"Vou tentar sempre manter a minha vida unida" é uma das frases da nova música de George Michael. Meses antes de morrer, o cantor compôs e gravou vários temas para um novo álbum. "This is How" estava guardada. A música escrita, composta e cantada por George Michael fala sobre problemas sociais e revela alguém com sentimentos agridoces.

O tema revelado esta quarta-feira - "This Is How"- faz parte da banda sonora do filme "Last Christmas", uma comédia romântica, na qual as canções do ex-Wham ajudam a contar a história. O produtor do filme, David Livingston, afirma que esta nova música parece ter sido feita sob medida. "É um tema no qual George Michael mostra que queria fazer alguma coisa."

George Michael morreu a 25 de dezembro de 2016.