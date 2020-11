Geórgia prepara-se para recontagem com margem de 14 mil votos a separar Biden de Trump

© AFP

Os 150 condados da Geórgia preparam-se para começar a recontagem de todos os boletins de voto, exigida pela candidatura do ainda Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apesar de o responsável eleitoral estar em isolamento profilático.

O secretário de Estado da Geórgia, o republicano Brad Raffensperger, anunciou na quarta-feira que a recontagem de todos os boletins de voto é a única maneira de auditar os resultados -- requisito exigido para proceder à certificação pelo Estado.

A Geórgia, localizada na costa sudeste norte-americana, foi um dos Estados que o candidato democrata e agora Presidente eleito, Joe Biden, venceu, conseguindo os 16 votos do colégio eleitoral, que, juntamente com os votos de outros Estados, ditaram a vitória nas presidenciais de 03 de novembro, de acordo com as projeções de vários órgãos de comunicação social norte-americanos, entre os quais o The New York Times ou a CNN, entre outros.

Para um dos candidatos vencer precisa de atingir, no mínimo, 270 votos do colégio eleitoral, de um total de 538.

Contudo, Biden e Trump estão separados por apenas cerca de 14.000 votos na Geórgia, razão pela qual a candidatura do Presidente norte-americano exige a recontagem, alegando que houve fraude eleitoral no sentido de 'roubar' a eleição para Biden, acusações que carecem de evidências para as sustentar.

A recontagem dos votos vai começar às 09:00 de sexta-feira e tem de estar concluída até às 23:59 de quarta-feira. O prazo para certificação destes votos é 20 de novembro.

"O objetivo da auditoria é mostrar que as máquinas contaram os boletins de voto justamente", disse Gabriel Sterling, responsável pela implementação do novo sistema para contar os votos naquele estado, citado pela Associated Press (AP).

O secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, não vai poder, no entanto, acompanhar presencialmente, pelo menos, o início da recontagem, uma vez que vai ter de permanecer em casa a cumprir o isolamento profilático, uma vez que a mulher está infetada com o novo coronavírus.

Durante a recontagem, os funcionários responsáveis por esta tarefa vão trabalhar em 'lotes' de boletins de votos, que vão ser divididos em duas pilhas, cada uma representando um candidato.

Depois, cada voto vai ser contado manualmente.

A Geórgia não tem uma legislação que obrigue à recontagem dos votos, mas possui uma lei que contempla esta possibilidade se a margem entre candidatos for menos de 0,5%.

Biden tem uma margem de apenas 0,28% em relação a Trump, de acordo com os resultados atualizados até hoje.

Depois desta auditoria, a campanha do candidato derrotado poderá requisitar uma nova recontagem, mas, desta vez, vão ser utilizados 'scanners' para ler os boletins de voto, explicaram as autoridades eleitorais do Estado da Geórgia.