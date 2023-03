"Gesto de amizade e solidariedade." Vaticano devolve três fragmentos do Partenon à Grécia

Os fragmentos de mármore do templo grego representam a cabeça de um menino, a de um cavalo e ainda a de um homem barbudo.

Por Carolina Quaresma 27 Mar, 2023 • 11:37

Foram mantidos pelo Vaticano durante séculos, mas agora três fragmentos do Partenon de Atenas vão ser devolvidos à Grécia. A decisão de devolver os mármores de 2500 anos foi anunciada pelo Papa Francisco no ano passado, que descreveu a decisão como um "gesto de amizade".

"A doação de fragmentos do Partenon, que estavam nos Museus Vaticanos há mais de dois séculos é um gesto eclesiástico, cultural e social de amizade e solidariedade com o povo da Grécia", disse o bispo Brian Farrell, secretário para a promoção da unidade cristã, numa cerimónia no Museu da Acrópole de Atenas, em declarações citadas pela agência AFP.

Segundo a CNN Internacional, os fragmentos de mármore do templo grego, uma das maravilhas do mundo antigo, representam a cabeça de um menino, a de um cavalo e ainda a de um homem barbudo.

Os mármores foram revelados numa cerimónia no Museu da Acrópole em Atenas, um espaço de exposição construído para abrigar estas peças de arte.

Desde o início do século XX, a Grécia tem solicitado a devolução de várias peças retiradas do Partenon, entre as quais um friso de 75 metros e uma das famosas cariátides do Erecteion, um pequeno templo antigo também localizado na Acrópole de Atenas.

As autoridades britânicas afirmam que as esculturas foram "adquiridas legalmente" em 1802 pelo diplomata britânico Lord Elgin, que as revendeu ao Museu Britânico, mas a Grécia garante que foram "roubadas" enquanto o país estava sob ocupação otomana.