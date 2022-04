Soldado que insultou navio russo é oficialmente um selo na Ucrânia

Selos já estão disponíveis © Ukrposhta

O Ukrposhta, serviço postal ucraniano, começou a comercializar o selo nomeado "Navio de guerra russo, vão-se f****", cuja ilustração foi inspirada num gesto de um soldado do país em direção aos inimigos russos.

A ideia surgiu depois de, no dia 25 de fevereiro, um grupo de treze tropas ucranianos ter sido notícia por serem filmados a tentar defender a ilha de Zmiiny (conhecida, em português, como Ilha da Cobra) - território da Ucrânia localizado no Mar Negro - de um ataque de militares russos.

Primeiro, julgou-se que tinham morrido, mas descobriu-se, mais tarde, que estavam afinal vivos, sabendo-se que foram mantidos como reféns e acabaram por sobreviver aos bombardeamentos russos.

Volodymyr Zelensky com os postais © Ukrposhta

Agora, o ato e os gestos do grupo foram imortalizados num selo. O lançamento aconteceu na capital ucraniana, Kiev, e contou com a presença do autor, Boris Groh, vencedor de uma votação que decorreu nas redes sociais do serviço postal da Ucrânia.

O selo pode ser adquirido no site do Ukrposhta e ser usado em envios dentro das fronteiras ucranianas, mas também para correspondências internacionais. Além da produção de cerca de um milhão de selos, também emitidos 20 mil envelopes com a mesma ilustração.