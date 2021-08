Glaciar instável no Monte Branco preocupa cientistas e autoridades

Por Lusa 12 Agosto, 2021 • 07:00 Partilhar este artigo Facebook

Um glaciar instável, em processo de degelo, localizado na vertente italiana do Monte Branco, está a ser vigiado de perto por cientistas, que receiam que a subida das temperaturas seja uma ameaça para o vale.

O glaciar de Planpincieux, situado a 2700 metros de altitude, acima da vila homónima, está sob a vertente sul dos Grandes Jorasses.

Qualificado como "temperado", já está a derreter, ao contrário dos glaciares polares, ainda gelados até à rocha. Isto significa que o glaciar de Planpincieux pode deslizar mais rapidamente que previsto, devido à camada de água em que assenta, o que aumenta o risco para o Vale Ferret, situado abaixo, segundo os cientistas.

"Estamos a enfrentar uma subida importante da temperatura, que acelera a formação de uma camada de água sob o glaciar", disse Valerio Segor, diretor de gestão dos riscos naturais no Val de Aosta, no nordeste de Itália, à AFPTV.

Antes, este glaciar, mais espesso e menos fraturado, estava numa posição mais estável sobre a rocha, lembrou Paolo Ferret, um perito em glaciares baseado em Courmayeur, mas, devido ao aquecimento global, "deslocou-se sobre uma superfície lisa, ficando mais instável".

O glaciar desliza lenta mas seguramente, até um metro e meio por dia em casos extremos, especificou Ferret.

Em comparação, o bloco de gelo Whymper, um glaciar de tipo polar nas proximidades, mas a quatro mil metros de altitude, desliza a uma média diária de dois a 20 centímetros por dia.

Um enorme bloco com 15 metros cúbicos de gelo destacou-se do Whymper em outubro, imediatamente depois de as autoridades terem interdito o acesso aos caminhos situados abaixo.

Os movimentos destas massas de gelo são seguidos de perto com a ajuda de radares e as autoridades regionais já se dotaram de planos de emergência, assentes em vários cenários.

No cenário "extremo", concebe-se a queda de 800 mil metros cúbicos na vila e nas vias de acesso, avançou Paolo Ferret.