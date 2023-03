"Glória à Ucrânia." Autoridades russas prendem pai por filha fazer desenho contra guerra

© Anatoly Maltsev/EPA

As autoridades russas prenderam Alexei Moskalev, um pai solteiro, porque a filha fez, na escola, um desenho contra a guerra e de apoio à Ucrânia. Masha tem 12 anos e, quando lhe pediram um trabalho para apoiar as tropas russas, apresentou um desenho com as bandeiras dos dois países. Num escrever "não à guerra", no outro "glória à Ucrânia".

O caso é contado pelo jornal independente russo Meduza. Tudo terá acontecido em dezembro. A escola denunciou a aluna e, na altura, o pai foi detido durante 24 horas, espancado e roubado pelos serviços secretos.

Alexei Moskalev foi acusado de desacreditar a instituição militar, o que lhe pode valer três anos de cadeia, e Masha foi enviada para um orfanato. Também por causa do desenho, o pai perdeu o negócio que tinha e teve de se mudar para outra cidade. Esta quarta-feira foram encontrados. Alexei foi preso e Masha fechada em casa pelas autoridades, onde está sozinha.