GNR resgata 78 migrantes junto ao largo da Grécia

A Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana (GNR) resgatou 78 migrantes, esta madrugada, nas ilhas gregas de Samos e Quios.

Os militares portugueses detetaram uma embarcação de borracha de apenas 6 metros, que se encontrava à deriva, após ter ficado sem combustível, junto a Samos.

A bordo estavam 48 migrantes, dos quais 14 crianças, 24 homens e 10 mulheres (duas delas grávidas, sendo que uma teve de ser encaminhada para um hospital).

Três horas mais tarde, na ilha de Chios, foi detetada outra embarcação de borracha com 24 pessoas a bordo, das quais duas crianças (uma com apenas 25 dias e a outra com 3 anos de idade), sete mulheres (uma delas grávida de 9 meses) e 15 homens (um deles paraplégico).

Só este ano, a GNR já efetuou mais de 985 patrulhas, tendo detetado mais de 240 embarcações e auxiliado mais de 2.300 imigrantes.