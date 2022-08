Gomes Cravinho afirma que Portugal "tem dado e continuará a dar" apoio à Ucrânia

João Gomes Cravinho durante a visita a Kiev para assinalar a independência da Ucrânia e os seis meses de guerra. © Manuel de Almeida/Lusa

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, está esta quarta-feira em Kiev e já manifestou apoio e disponibilidade para continuar a cooperação com a Ucrânia ao seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

Neste mesmo dia, celebram-se os 31 anos da independência da Ucrânia e, simultaneamente, assinalam-se os seis meses da invasão levada a cabo pela Rússia.

Isso mesmo é sinalizado pelo ministro português: "24 de agosto marca o dia da independência da Ucrânia e a Ucrânia sofreu uma tentativa clara de esmagar a sua independência. Portanto, é redobradamente importante estar aqui neste dia que é também o dia em que passam seis meses desde o início da invasão ilegal e injustificada da Ucrânia, por parte da Rússia."

"A mensagem principal é de solidariedade e comparação das nossas impressões sobre o apoio que podemos dar. O apoio político, humanitário, financeiro e militar. Portugal tem dado e continuará a dar. É muito importante continuarmos este diálogo e esta proximidade com os colegas da Ucrânia. E, sobretudo, manifestar a solidariedade neste dia tão marcante para a história deste país", refere Gomes Cravinho.

Ao lado estava Dmytro Kuleba, ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, que agradece a Gomes Cravinho. "É sempre um prazer receber amigos, especialmente em dias importantes. O ministro Gomes Cravinho esteve cá no ano passado, há exatamente um ano. Representou Portugal na cimeira da plataforma da Crimeia. Agora acabámos de conversar sobre o apoio que temos recebido de Portugal e de outros países da União Europeia. O ministro também informou sobre a comunidade ucraniana que vive em Portugal, que é uma parte importante da sociedade", revela Kuleba.

"Foi uma conversa entre amigos que se entendem muito bem e que estão preparados para se apoiar mutuamente", complementa.

Também o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse, numa mensagem publicada no Twitter, que "as Forças Armadas ucranianas e todo o povo ucraniano estão a demonstrar uma coragem e determinação tremendas" e que "são uma inspiração para o mundo", principalmente "sob a liderança de Zelensky".

"Nesta homenagem a todos aqueles quer perderam a vida ou foram feridos e a todos os homens e mulheres ucranianos que lutam pelo seu país, pela liberdade e pelos entes queridos. A NATO e os seus aliados têm apoiado a Ucrânia desde que a Ucrânia conquistou a independência. Reforçamos o nosso apoio após a anexação ilegal da Crimeia pela Rússia e temos feito, mais do que nunca, desde o início da invasão russa. Podem continuar a contar com o apoio da NATO durante o tempo que for necessário", complementa Stoltenberg.

Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reafirma o compromisso da UE com a luta que está a ser travada pelos ucranianos para defender o seu país e garante que os 27 países que compõem a União Europeia estarão ao lado dos ucranianos durante o tempo que for preciso.