Gomes Cravinho e Zelensky discutem fornecimento de fardas ao exército ucraniano

João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, encontrou-se esta quarta-feira com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tendo discutido o fornecimento de fardas ao exército ucraniano, a juntar o apoio já assumido por Portugal na reconstrução de escolas.

O encontro, hoje de manhã em Kiev, apenas foi revelado pelo chefe da diplomacia portuguesa cerca das 14h00 (12h00 em Lisboa), em declarações a jornalistas portugueses na capital ucraniana, e foi o motivo para o cancelamento da visita prevista para as 11h00 ao Muro Memorial dos Defensores Caídos.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, que se avistou também com o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, o Presidente Zelensky "transmitiu alguns pedidos de natureza militar", que incluem a possibilidade de fornecimento de fardas ao exército ucraniano.

"O Presidente Zelensky fez uma atualização em relação à situação militar e agradeceu o apoio de Portugal em múltiplas dimensões. Manifestou muito interesse e muito apreço pelo trabalho que Portugal assumiu em relação à reconstrução de escolas. Atribui muita importância à possibilidade de voltar a dar a normalidade possível nestas circunstâncias às crianças ucranianas. Portugal vai empenhar-se na construção de escolas na região Zhytomyr e o Presidente Zelensky falou bastante disso. Transmitiu também alguns pedidos de natureza militar que eu irei partilhar com a minha colega e com o senhor primeiro-ministro", disse João Gomes Cravinho, manifestando que Portugal está sempre disponível para estudar as possibilidades de novos apoios.

Nas declarações aos jornalistas, o ministro dos Negócios Estrangeiros referiu que as forças armadas ucranianas tiveram "uma expansão muito rápida, por razões óbvias, e uma incorporação muito grande de militares nas suas fileiras" e que agora, "além de todas as necessidades de equipamento militar, portanto de natureza bélica, há também necessidades de fardas, tudo aquilo que a nossa indústria têxtil pode produzir".

No que toca a stocks militares, o ministro observou que Portugal terá "alguma dificuldade" em corresponder, mas ainda "talvez ainda existam possibilidades" que serão exploradas após o seu regresso a Lisboa.

Em relação a novos temas no pacote de ajuda, João Gomes Cravinho referiu que "há mais matérias" que o Governo português vai igualmente estudar: "Os pedidos da Ucrânia têm surgido de forma contínua, à medida que a situação vai evoluindo. Nesse quadro, vamos estudando as possibilidades que temos de corresponder".

Sobre baixas de portugueses na Ucrânia, Gomes Cravinho reitera as recomendações já feitas: "Não temos notícia de nenhuma baixa. Eu não sei dizer, porque eles não anunciam. Nós desaconselhamos. O nosso conselho muito forte é que não venham cidadãos portugueses para combater na Ucrânia. Faz parte das nossas recomendações que não o façam. Sabemos de sete que vieram. Não sabemos ainda cá estão todos ou se alguns já terão regressado. Mas é um número muito reduzido."