Google paga 112,4 milhões de euros em ação judicial sobre discriminação de mulheres

Processo foi instaurado em 2017 por antigos funcionários da empresa © Filip Singer/EPA

Por Lusa 13 Junho, 2022 • 07:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Google acordou pagar 118 milhões de dólares (112,4 milhões de euros) para resolver uma ação judicial na qual se acusa a empresa de discriminar mulheres em termos salariais e hierárquicos no estado norte-americano da Califórnia.

A informação foi confirmada, esta segunda-feira, pela Google, depois de um comunicado divulgado na sexta-feira pelas duas sociedades de advogados que intentaram a ação coletiva.

O acordo abrange cerca de 15.500 mulheres empregadas que trabalham na Califórnia desde setembro de 2013, de acordo com a mesma nota.

A empresa também concordou que seja realizada uma auditoria independente às práticas de contratação e compensação.

"Depois de quase cinco anos (...), ambas as partes concordaram que a resolução do caso, sem qualquer admissão [de responsabilidade] ou conclusão, era do interesse de todos, e estamos muito satisfeitos por termos chegado a este acordo", disse um porta-voz da Google à agência de notícias France-Presse (AFP).

O processo foi instaurado em 2017 num tribunal de São Francisco por antigos funcionários da Google.

No texto do acordo, divulgado pelos advogados, é indicado que a Google "nega todas as alegações na queixa e sustenta que cumpriu sempre na íntegra com todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis".

"Estamos absolutamente empenhados em pagar, contratar e nivelar todos os empregados de uma forma justa e equitativa", disse, por seu lado, o porta-voz da Google.

A empresa norte-americana já tinha concordado em 2021 em pagar 3,8 milhões de dólares (3,6 milhões de euros) ao Departamento do Trabalho dos EUA, na sequência de acusações de discriminação contra mulheres e asiáticas.

A Google disse então que a discriminação foi detetada durante uma auditoria interna de rotina e que a empresa concordou em pagar para retificar a situação, mas negou que tivesse infringido a lei.