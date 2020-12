© Reprodução parcial da capa do jornal Libération

Depois de uma antecapa em que se diz "gostaríamos de ter contado um 2020 diferente, oxalá o possamos fazer em. 2021", com um belo cartoon de uma mesa de ceia de natal com duas pessoas devidamente distanciadas e a atirarem uma à outra um pequeno avião de papel... depois disso, a manchete do jornal El País propriamente disto: dois milhões de espanhóis estarão vacinados em março...

O ABC faz crescer o número para dois milhões e trezentos mil...

O Voz da Galiza traz uma manchete em jeito de lamento: a região galega só vai dispor de 18.500 doses para iniciar a vacinação...

Os jornais do sul de Espanha ajudam-nos a perceber quantos pontos de vacinação vão estar a funcionar em cada um dos sítios... é a manchete em cada um dos vários jornais... Cádis ultima 23 pontos para dispensar a vacina de Covid, Jerez vai ter dois, Sevilha prepara 31 pontos de vacinação, Granada e Almeria 18, Córdoba 16... outras contas em Huelva cujo jornal local, o Huelva informacion, diz que a região vai receber 500 vacinas diárias a partir de domingo...

As coisas não estão fáceis no rochedo... manchete do Europa Sur... o coronavirus dispara em Gibraltar com 302 casos ativos...

Em França o Fígaro dá destaque ao Natal trágico dos cristãos do oriente... Arménia, Líbano, Síria, Iraque... no Alto Nagorno Karabakh, as igrejas foram devastadas pelas bombas ou passaram para controlo das forças do Azerbaijão...

No Liberation uma edição especial... a retrospectiva de 2020... um ano sem máscara... diz o Libé... em fundo, um Donald Trump despenteado.

O Le Monde com foto de capa, que vários jornais europeus já traziam ontem, fazendo lembraria máxima quem muito andou já não tem para andar, o Le Monde presta hoje homenagem a Claude Brasseur...

No americano USA Today há um desesperado apelo para um sonho americano negado...a foto é de um pai e uma filha em Baja Verapaz, Guatemala... esperam há meses autorização do tribunal para poderem emigrar para os Estados Unido.

Em manchete o jornal O País, em Angola, conta a história da médica do hospital militar morta à facada...

O Jornal de Angola mostra na capa uma azáfama de gente às compras na rua e chama-lhe a derradeira corrida para o Natal possível... correria, mercados cheios e filas nos postos de abastecimento de combustível tem sido o cenário dos últimos dias...

O Media Fax em Moçambique diz que ainda há famílias ao relento em Paquitequete... são deslocados de Mocimboa da Praia e Macomia... ou seja, vítimas da violência no norte do país, na província de Cabo Delgado.

O jornal Extra no Brasil traz uma manchete que supostamente ensina a economizar na hora de comprar remédios...

O Correio do Povo diz que o mercado de trabalho reage e cria 415 mil novas vagas formais...

No jornal O Imparcial, publicado em São Luís do Maranhão, leio na manchete: especialista alerta para riscos do coronavirus nas comemorações natalinas...

Natalinas lá natalícias cá... Feliz Natal... a revista de imprensa internacional regressa na próxima segunda-feira.