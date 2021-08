Governador de Nova Iorque acusado de assédio sexual a várias mulheres

Andrew Cuomo, governador do estado de Nova Iorque © AFP

O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, "assediou várias mulheres", entre elas, várias funcionárias. A conclusão da investigação foi apresentada esta terça-feira pela procuradora-geral do estado de Nova Iorque, Letitia James.

"A investigação independente concluiu que o governador Andrew Cuomo assediou sexualmente várias mulhares e, ao fazer isso, violou a lei federal e estadual", declarou a procuradora, numa conferência de imprensa.

Letitia James explicou que o inquérito concluiu que Cuomo assediou as funcionárias ao avançar "com toques não desejados e não consentidos". "Terá feito também vários comentários de natureza sexual que geraram um ambiente de trabalho hostil para as mulheres", disse.

Logo a seguir à conferência de imprensa dos procuradores, Andrew Cuomo reagiu através de um comunicado. "Em primeiro lugar, quero que se saiba diretamente por mim que nunca toquei em ninguém de forma inadequada nem cometi abusos sexuais", disse. "Tenho 63 anos. Vivi toda a minha vida adulta em público. Isto simplesmente não é quem eu sou. E não é quem sempre fui."