Governador do Banco de Espanha alerta para risco de investir em moedas digitais

O governador do Banco de Espanha, Pablo Hernández de Cos, alertou na quarta-feira para o "risco real" dos investimentos em moedas digitais e defendeu a criação de "uma regulação e supervisão a nível internacional adequadas".

Durante a sua intervenção na comissão dos Assuntos Económicos do Congresso dos Deputados, Hernández de Cos descartou que os investimentos nestas moedas representem um "risco sistémico", mas adiantou que vê neles "riscos de conduta muito importantes".

Assim, afirmou que a primeira reação da Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) e do Banco de Espanha foi "advertir para o risco certo de perda total dos investimentos, que são muito arriscados e voláteis".

Recomendou ainda que "há que informar os consumidores do risco que estão a correr quando investem nestes ativos" e que se avance com uma regulação "clara e contundente, como se fez com outros segmentos, como a banca e os seguros".