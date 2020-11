Governador republicano do Vermont votou no democrata Joe Biden

© Michael Ciaglo/Getty Images/AFP

O governador do estado do Vermont, Phil Scott, após votar nas presidenciais desta terça-feira nos Estados Unidos, disse que votou em Joe Biden, tornando-se no primeiro governador republicano a revelar o seu sentido de voto no candidato democrata.

A revelação do sentido de voto foi feito à imprensa depois de ter depositado o boletim na sua cidade natal, Berlin.

"Como muitos de vocês sabem, eu não apoio o Presidente Trump. Eu não iria votar nele", disse Scott, que acrescentou que isso não era suficiente.

"Não bastava não votar nele. Eu tinha de votar contra", vincou.

Phil Scott salientou que "colocou o país à frente do partido", reconhecendo que tal não é fácil de fazer.

Outros dois governadores republicanos também disseram que também não irão votar em Trump mas, ao contrário de Phil Scott, salientaram que não preferiam Biden.

Charlie Baker, governador do estado de Massachusetts, disse que deixou o boletim de voto em branco, enquanto o do estado de Maryland, Larry Hogan, disse ter escrito o nome do Presidente Ronald Reagan (1981-1989), que morreu há 16 anos.