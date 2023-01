Governadora do Arizona suspende execuções e avalia pena de morte

Katie Hobbs © Patrick T. Fallon/AFP

A governadora do Estado norte-americano do Arizona suspendeu todas as execuções e abriu um processo de avaliação dos protocolos para a aplicação da pena de morte.

Katie Hobbs, a primeira democrata a assumir este cargo desde 2009, criou a figura do comissário independente que vai "supervisionar a transparência nos processos de pena de morte" no Arizona.

"É o momento de enfrentarmos a necessidade de uma melhor fiscalização neste sistema", afirmou.

O Arizona tem, atualmente, 110 prisioneiros condenados a pena de morte, sendo que, em 2022, foram realizadas três execuções.

O 'Death Penalty Information Center', órgão não-governamental com sede em Washington, informou que 35% das tentativas de execução, no ano passado, foram "visivelmente problemáticas".