Governadores peruanos pedem oxigénio medicinal à Venezuela

Os governadores das regiões peruanas de Junín, Tumbes e Lambayeque pediram à Venezuela oxigénio medicinal para tratar pacientes infetados com Covid-19 nessas áreas, onde os casos estão a aumentar, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros Venezuelano.

"Recebemos dos governadores regionais de Junín, Tumbes e Lambayeque pedidos de cooperação na atenção à crise sanitária provocada pela Covid-19 no Peru. É necessário que as autoridades nacionais comuniquem connosco para avaliar a logística e a possibilidade de apoio", escreveu Jorge Arreaza na rede social Twitter, neste sábado.

O governante venezuelano publicou esta mensagem acompanhada de imagens dos pedidos, datadas de 5 e 6 de abril.

De acordo com o Ministério da Saúde peruano, o número de infetados no país aumentou para 1.639.767, com 4164 confirmadas nas últimas horas. Há 14.943 pessoas hospitalizadas com a doença, das quais 744 foram admitidas no sábado.

Várias regiões peruanas têm serviços de saúde saturados de pacientes, enquanto sofrem de uma preocupante escassez de oxigénio medicinal, como na cidade do norte de Talara, que na sexta-feira deu conta de 12 mortes no hospital local, que ficou sem este fornecimento essencial.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.917.316 mortos no mundo, resultantes de mais de 134,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

