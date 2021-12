Governo alemão anuncia novos ministros. "Doutor Fauci alemão" fica com pasta da Saúde

Os novos ministros serão empossados na quarta-feira © AFP

Os social-democratas alemães anunciaram, nesta manhã, os nomes dos novos ministros, no Governo liderado por Olaf Scholz.

A grande novidade é o ministro da saúde, o epidemiologista Karl Lauterbach, que se destacou na luta contra a pandemia. Com mais de 700 mil seguidores no Twitter, Lauterbach aparecia todas as semanas nas televisões e é mesmo apontado como o doutor Fauci alemão.

Com o Ministério do Interior, fica Nancy Faeser, que será a primeira mulher com esta pasta no Governo alemão.

De resto, o SPD quer cumprir uma promessa de Olaf Scholz: a de ter o mesmo número de homens e mulheres no Executivo.

O anterior ministro do Interior passa para a Defesa, enquanto a ministra do Ambiente de Angela Merkel vai assumir a pasta do Desenvolvimento.

No Ministério do Trabalho, Hubertus Heil vai permanecer no cargo.

Os novos ministros serão empossados na quarta-feira.