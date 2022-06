Governo angolano entrega ossadas de vítimas do 27 de Maio. Famílias pedem mais dignidade

© Direitos Reservados

Por TSF 08 Junho, 2022 • 17:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi brutal a repressão que se seguiu à alegada tentativa de golpe. Na altura, o Presidente Agostinho Neto disse "não perderemos tempo com julgamentos". Morreram milhares de pessoas e muitas outras foram torturadas passando anos detidas sem uma acusação em tribunal.

No ano passado, o atual presidente João Lourenço pediu desculpa pelos excessos e prometeu um esforço das autoridades para que os corpos das vítimas mortais sejam encontrados, retirados das valas comuns e entregues às respetivas famílias.

Esta quarta-feira são entregues os corpos de quatro dessas vítimas. Entre elas estão Nito Alves, um líder do alegado golpe, e João Jacob Caetano "Monstro Imortal", outra figura de proa do "fracionismo".

Há, no entanto, dúvidas sobre o processo. Em Portugal, e também em Angola, as famílias queixam-se da forma "indigna" como as ossadas estarão a ser retiradas das valas comuns. Não há uma entidade independente que esteja a acompanhar esse processo e não há qualquer transparência sobre como os exames de ADN estão a ser feitos.

Em resumo, receiam que os corpos que estão a ser entregues esta quarta-feira não correspondam à identidade que lhes foi atribuída.

É o caso de João Carvalho. Filho de uma das vítimas da repressão do regime de Agostinho Neto, o presidente da M27, Associação de Órfãos do 27 de Maio, contesta desde logo a forma como está a ser feita a exumação das ossadas.

João Carvalho lamenta a forma "descuidada" como está a ser feita a recolha dos corpos 00:00 00:00

O presidente da M27, Associação de Órfãos do 27 de Maio questiona também a forma como se está a fazer a identificação dos corpos.

A Associação M27 exige mais transparência no processo. Só assim é possível acreditar que os corpos entregues são mesmo que o Governo diz serem 00:00 00:00

Reginaldo Silva, ex-jornalista e sobrevivente do 27 de maio, considera que, apesar de todas as interrogações que subsistem, o que hoje se vai passar é o virar de uma página que se arrasta há quarenta e cinco anos.

Para Reginaldo Silva é o início de um virar de página de um processo muito longo 00:00 00:00

Apesar das várias questões que se levantam, este sobrevivente do 27 de maio lembra que está em curso um trabalho de localização das valas comuns com os restos mortais das vítimas do massacre. Um trabalho que pode eventualmente ter a colaboração de pessoas que participaram nessas mortes.

O 27 de maio de 1977 entrou para a história de Angola como um acontecimento sangrento depois de um alegado golpe de estado contra o primeiro presidente angolano, Agostinho Neto .

Em resposta a este acontecimento foram presas, torturadas e mortas milhares de pessoas ligados ao chamado "fracionismo" , um movimento dentro do próprio dentro do MPLA.

Em 2019, o Presidente angolano, João Lourenço, ordenou a criação de uma comissão para elaborar um plano geral de homenagem às vítimas dos conflitos políticos que ocorreram em Angola, entre 11 de novembro de 1975, ano da independência de Angola, e 04 de abril de 2002, data que simboliza o fim de décadas de guerra no país.

O Plano de Reconciliação em Memória às Vítima de Conflitos Políticos prevê a emissão de certidões de óbito e a entrega dos restos mortais às famílias que há 45 anos estão à espera.