Governo brasileiro acredita que vírus é controlável

O Brasil confirmou no dia 26 de fevereiro o primeiro caso positivo de contágio pelo coronavírus © Sebastião Moreira/EPA

Por Lusa 28 Fevereiro, 2020 • 16:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Saúde do Brasil disse esta sexta-feira que o avanço do novo coronavírus no país tem condições de ser controlado, caso se repita o cenário registado em parte da China, onde se assiste à estabilização dos novos casos.

"Se se comportar dessa maneira, vamos supor, 50 mil casos em uma cidade como São Paulo, do tamanho de Wuhan, é perfeitamente administrável", disse o ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, numa entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. "A Coreia do Sul, que está do lado [China], tem mil casos. Se ficarmos em um cenário como esse, vamos ter pontos de concentração de casos, mas, a meu ver, perfeitamente atendíveis e controláveis", acrescentou o ministro brasileiro.

O representante do Governo brasileiro lembrou, porém, que é preciso ver como o vírus irá se comportar no verão e num país tropical.

"No nosso país, meu maior receio é o Rio Grande do Sul, porque quando teve o H1N1 foi o lugar com maior número de casos e mortes. Se [o vírus] gostar mais de aglomeração do que de frio, o Rio de Janeiro passa a ser a minha maior preocupação", ponderou.

O Brasil confirmou no dia 26 de fevereiro o primeiro caso positivo de contágio pelo coronavírus Covid-19, um homem de 61 anos, residente em São Paulo, que regressou recentemente do norte de Itália. O último balanço sobre ao avanço da doença publicado na quinta-feira pelo governo brasileiro informa que 132 casos suspeitos da infeção estão a ser monitorados no país.

O Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram. Além de 2.788 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

Dois portugueses tripulantes de um navio de cruzeiros encontram-se hospitalizados no Japão, um dos quais com confirmação de infeção e o outro por indícios relacionados com o novo coronavírus. A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.