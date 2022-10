Governo britânico adia apresentação de plano fiscal para 17 de novembro

Rishi Sunak © Justin Tallis/AFP

Por Lusa 26 Outubro, 2022 • 12:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, adiou para 17 de novembro a apresentação do plano fiscal para reduzir a dívida pública previsto para segunda-feira, um anúncio após o primeiro Conselho de Ministros a que presidiu.

Segundo um resumo da reunião divulgado pelo gabinete, Sunak argumentou que é "importante chegar às decisões certas e que exista tempo para que essas decisões sejam confirmadas" com os restantes ministros.

A agora chamada Declaração de Outono estabelecerá como o Executivo britânico pretende "colocar as finanças públicas numa base sustentável e conseguir que a dívida caia a médio prazo".

Esta intervenção será acompanhada por projeções do Gabinete de Responsabilidade Orçamental [Office for Budget Responsibility], um organismo independente, sobre a economia e o impacto na dívida pública.

A apresentação do plano fiscal tinha sido antecipada de 23 de novembro para 31 de outubro pelo anterior ministro das Finanças Kwasi Kwarteng devido à volatilidade nos mercados financeiros.

A data foi escolhida na altura para ter lugar antes da reunião do Comité de Política Monetária do Banco de Inglaterra no dia 3 de novembro, quando vai ser discutido um novo aumento das taxas de juro para travar a inflação.

O Reino Unido registou em setembro uma taxa de inflação de 10, por cento, a mais alta em 40 anos, prevendo-se que o banco central volte a subir as taxas de juro de referência dos atuais 2,25%.

Numa declaração hoje a jornalistas, o atual ministro das Finanças, Jeremy Hunt, defendeu que era prudente mudar a data e que a decisão foi discutida com o governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.

Hunt salientou que a preocupação principal do Governo é "restaurar a confiança de que o Reino Unido é um país que paga as suas contas" e vincou que o plano fiscal vai "mostrar a dívida a descer a médio-prazo".

Segundo o resumo do Conselho de Ministros, Rishi Sunak repetiu que vai dar prioridade à estabilidade económica e sustentabilidade fiscal e que "isto exigiria algumas decisões muito difíceis".

Porém, prometeu que o Governo vai atuar "com compaixão, protegendo os mais vulneráveis" e continuar a procurar o crescimento a longo prazo.

Rishi Sunak, de 42 anos, foi indigitado primeiro-ministro pelo Rei Carlos III na terça-feira, tornando-se no terceiro líder do Partido Conservador a ocupar o cargo em sete semanas, depois de Boris Johnson e Liz Truss.

O antigo ministro das Finanças foi o único candidato à liderança dos 'tories' a receber o apoio requerido de pelo menos 100 dos 357 deputados Conservadores, evitando assim uma votação dos militantes.

Sunak é também o mais novo chefe de Governo desde 1783 e o primeiro britânico com ascendência indiana a ocupar o cargo.