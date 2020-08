Reino Unido prepara-se para retirar Portugal do corredor aéreo até ao fim da semana

A passagem de Portugal à lista segura do Reino Unido foi anunciada a 20 de agosto © Eduardo Costa/Lusa

Até ao fim da semana. É o prazo que o britânico The Times estipula para que o Governo do Reino Unido decida retirar Portugal da lista de países livres de quarentena, e, por conseguinte, para que os turistas que partam do território nacional não sejam sujeitos a quarentena obrigatória à chegada a solo britânico. Trata-se de uma reação do Executivo do Reino Unido à subida significativa do número de casos diários de Covid-19.

Portugal está perto de atingir os limites estabelecidos por Londres, depois de, nos últimos dias, ter subido a taxa de infeções para 19,4 casos por cem mil habitantes. A métrica que deixa de sobreaviso o Governo de Boris Johnson é 20 casos por cem mil habitantes, lembra o jornal The Times. Paul Charles, fundador da PC Agency - empresa líder de viagens no Reino Unido -, diz mesmo que Portugal está a dobrar a esquina da zona vermelha de alerta para a nação.

1/2 Sat update: sadly #Portugal is fast heading back to red zone. Its Govt preparing State of Contingency from 15th Sept. Very likely to be added to #UK quarantine from 5th Sept. #Greece has now gone amber. #Italy cases rising but still green for now. @ThePCAgency pic.twitter.com/8c31tz2ahN - Paul Charles (@PPaulCharles) August 29, 2020

Exemplos como os de Itália, em que os casos diários já se aproximam dos 1500, não são tão preocupantes para o Reino Unido, que usa como critério a quantidade de infetados por cem mil habitantes. Itália ainda se encontra na taxa de 14,4. Grant Shapps, secretário de Estado dos Transportes do Reino Unido, já tinha deixado o aviso na rede social Twitter: "As coisas podem mudar de um momento para o outro, por isso só viagem se puderem sujeitar-se a uma quarentena de 14 dias."

Data also shows we can now add Portugal to those countries INCLUDED in Travel Corridors. As with all air bridge countries, please be aware that things can change quickly. Only travel if you are content to unexpectedly 14-day quarantine if required (I speak from experience!) - Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 20, 2020

Portugal foi adicionado aos corredores aéreos britânicos a 22 de agosto, depois de uma semana em que baixou a taxa de infetados para 14,4 por cem mil habitantes. O site de viagens Trivago assinalava que, após a decisão do Governo de Johnson, as reservas britânicas para território nacional tinham atingido 125% das do período homólogo de 2019. Agora Portugal arrisca-se a assistir a um volte-face no turismo, depois dos avisos do Reino Unido e de, nos últimos dias, se terem registado mais subidas do que descidas do número diário de contágios.

