Governo condena golpe militar em Myanmar. UE tomará "posição em relação aos golpistas"

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva © LUSA

Por Guilhermina Sousa e Catarina Maldonado Vasconcelos 01 Fevereiro, 2021 • 09:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A diplomacia portuguesa condena o golpe de Estado em Myanmar. Em declarações à TSF, Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, apelou à libertação dos líderes e pediu respeito pelos resultados eleitorais.

Para o chefe da diplomacia portuguesa, é inaceitável e não tem justificação a ação do Exército da Birmânia. "Myanmar fez eleições há pouco tempo. Os resultados eleitorais devem ser respeitados." Augusto Santos Silva considera que "o Presidente deve ser imediatamente libertado, Aung San Suu Kyi e os líderes políticos civis também". O ministro condena ainda o ato das Forças Armadas do país, que caracteriza como "sem justificação".

Ouça Augusto Santos Silva, que condena o golpe de Estado em Myanmar. 00:00 00:00

"Quando o presidente do Conselho Europeu reage, ele reage em nosso nome. Em segundo lugar, o alto representante da política externa e da segurança sabe certamente reagir, e essa reação é concertada entre os 27 Estados-membros." O governante não tem dúvidas de que a União Europeia tomará "uma posição muito firme em relação aos militares golpistas, em defesa dos civis que foram detidos e em defesa da ordem constitucional".

Já vários líderes mundiais condenaram a ação do Exército no país asiático. António Guterres, os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu destacam-se entre as vozes de oposição. Os militares acusaram a comissão eleitoral do país de não ter posto cobro às "enormes irregularidades" que dizem ter existido nas legislativas de novembro, que o partido de Aung San Suu Kyi venceu por larga maioria.

O ministro defende uma posição conjunta na UE. 00:00 00:00

Os militares evocaram ainda os poderes que lhes são atribuídos pela Constituição, redigida pelo Exército, permitindo-lhes assumir o controlo do país em caso de emergência nacional.