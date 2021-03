Governo confirma ataque armado à vila moçambicana de Palma junto a projeto de gás

Cabo Delgado © AFP

O Ministério da Defesa de Moçambique confirmou esta quinta-feira, numa declaração à imprensa, um ataque armado à vila de Palma, norte do país, junto ao projeto de gás de Cabo Delgado.

"As forças de defesa e segurança estão a perseguir o movimento do inimigo e trabalham incansavelmente para restabelecer a segurança e a ordem com a maior rapidez", disse o coronel Omar Saranga, porta-voz do Ministério da Defesa moçambicano.

De acordo com a mesma fonte, as comunicações com Palma estão interrompidas, não havendo, até este momento, informação sobre vítimas e danos causados.

Várias fontes disseram na quarta-feira à Lusa que a população de Palma estava a abandonara vila e a refugiar-se na mata, cenário também confirmado pelo Ministério da Defesa.