Governo discute controlo das fronteiras, mas ações avançam já este fim de semana

Durante o fim de semana decorrem ações conjuntas da GNR, SEF e DGS para ações pontuais de controlo da fronteira terrestre

António Costa e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez vão reunir por videoconferência este domingo, para coordenar as posições "a tomar no seio da União Europeia" e debater a gestão da fronteira entre os dois países acrescentando que "durante o fim de semana decorrem ações conjuntas da GNR, SEF e DGS para ações pontuais de controlo da fronteira terrestre", informa o gabinete do primeiro-ministro em nota enviada às redações.

Agendada para segunda-feira de manhã está também uma reunião dos ministros da Administração e da Saúde da União Europeia, também por videoconferência, em que os parceiros europeus vão procurar definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas da União Europeia, adiantou ainda o gabinete do Chefe do Governo português.

No final do 'encontro', o "Governo atuará em conformidade com os demais Estados Membros da União Europeia, mantendo até lá as medidas já adotadas relativamente a voos provenientes da China e Itália", lê-se na mesma nota.

Em Portugal há 169 pessoas infetadas pelo novo coronavírus e o Governo decretou na quinta-feira o estado de alerta, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

