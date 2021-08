Governo do Afeganistão quer transição pacífica do poder

© AFP

O ministro afegão do Interior sublinha que haverá uma transição pacífica de poder para o governo de transição. Garante o governante que não vai haver nenhum ataque à capital. Num discurso gravado e divulgado há minutos, o ministro sustenta por isso que sustenta que povo não tem motivos para ficar preocupado com a chegada dos talibãs.



A agência Reuters já tinha revelado que o governo de Ghani tentou negociar com os Talibãs "uma rendição pacífica" de Cabul. Agora um membro do gabinete do presidente afegão confirma à Reuters que Ashraf Ghani está em conversações com o Representante Especial dos EUA para o país.



No Twitter, um porta-voz dos talibãs assegura que os combatentes têm instruções para ficarem às portas da cidade para não entrarem. acrescenta ainda que até à transição de poder o Governo Afegão é responsável pela segurança de Cabul. Mas nas redes sociais já é visível a corrida dos afegãos aos bancos, e são também muitos os que procuram as embaixadas e outros serviços para a emissão de vistos.



A antiga embaixadora das Nações Unidas para a juventude Aisha Kurram conta que na universidade de Cabul os professores despediram-se esta manhã dos alunos. Aisha afirma que os talibãs já estão espalhados por toda a cidade à espera do momento certo.

Some teachers said goodbyes to their female students as everyone was evacuated from Kabul University this morning... and we might not see our graduation like thousands of students around the country.



Taliban are placed all over the city, just waiting for the right time... - Aisha Khurram (@AishaKHM) August 15, 2021





Já um deputado afegão contou à BBC, a partir de cabul, que as pessoas tentam desesperadamente fugir da capital. Uma tarefa que neste momento só é possível por via aérea, mas, garante o deputado, os voos já estão todos cheios.



Os Estados Unidos já deslocaram o pessoal diplomático para o aeroporto e é de lá que vão continuar a trabalhar. Não sem antes terem destruído vários documentos sensíveis.



Quanto à equipa da União Europeia, um funcionário da NATO contou à agência Reuters que foi transferida para um local seguro na capital afegã.



Por seu lado, a Rússia já fez saber que não tem planos para retirar o pessoal da embaixada em Cabul. Até porque, de acordo com o porta-voz do Kremlin, está já a ser preparada uma reunião de emergência das Nações Unidas.