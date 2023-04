Governo dos EUA exorta Supremo a decidir com urgência sobre pílula abortiva

© Michael Reynolds/EPA

Por Lusa 14 Abril, 2023 • 22:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A administração norte-americana liderada por Joe Biden pediu esta sexta-feira ao Supremo Tribunal para intervir urgentemente para preservar o uso atual da pílula abortiva, antes que as restrições ordenadas por um tribunal entrem em vigor.

O desfecho da batalha judicial é incerto, sendo o Supremo dominado por juízes conservadores.

Um tribunal federal decidiu na quarta-feira que a pílula abortiva mifepristona ainda pode ser utilizada por enquanto, mas reduziu o período de gravidez em que pode ser tomada e disse que não pode ser distribuída pelo correio.

Na origem da batalha legal está a decisão, na semana passada, de um juiz de primeira instância no Texas conhecido pelas suas visões ultraconservadoras, que bloqueou completamente a aprovação da mifepristona pela agência norte-americana do Medicamento (FDA, Food and Drug Administration).

Apesar de ter invalidado parcialmente a decisão do juiz do Texas, o tribunal federal limitou a utilização da mifepristona a sete semanas de gravidez, em vez de 10.

Combinada com um outro medicamento, esta pílula é utilizada em mais de metade dos abortos nos Estados Unidos e mais de cinco milhões de norte-americanas já a tomaram desde que foi autorizada pela FDA, há mais de 20 anos.

Se entrar em vigor, a decisão do tribunal federal anunciada na quarta-feira terá "enormes consequências para a indústria farmacêutica, para as mulheres que precisam do medicamento e para a capacidade de a FDA exercer a sua autoridade de regulação", argumentou o governo norte-americano.

A administração Biden pede uma suspensão da decisão judicial, para que seja mantido o uso atual da pílula abortiva, enquanto se aguarda um exame mais aprofundado deste dossiê. Caso contrário, as restrições entrarão em vigor a partir de sábado, criando "um caos regulatório".

Uma das duas empresas que comercializam a mifepristona nos Estados Unidos, o laboratório Danco, também pediu ao Supremo Tribunal para intervir.