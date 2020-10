Governo espanhol prepara-se para decretar estado de emergência em Madrid

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez © EPA

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, deverá decretar amanhã o estado de emergência em Madrid. A notícia está a ser avançada pela agência EFE citando fontes do executivo.

A decisão será tomada num Conselho de Ministros extraordinário agendado para esta sexta-feira, por causa do aumento do número de infeções de Covid-19.

A reunião do executivo surge depois do Tribunal Superior de Justiça de Madrid ter rejeitado as medidas impostas pelo Governo central de restringir a movimentação das pessoas em dez municípios da região de Madrid, incluindo a capital, para mitigar o contágio.

Medidas que a serem implementadas afetariam a vida de quase quatro milhões e meio de pessoas. Madrid continua a ser a comunidade autónoma espanhola com o maior número de novas infeções.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas em todo o país 1.262 pessoas, das quais 338 em Madrid, 163 na Andaluzia e 142 na Catalunha.

Em todo o país há 10.645 pessoas hospitalizadas com a doença, das quais 1.585 pacientes em unidades de cuidados intensivos.

O Tribunal Superior de Madrid rejeitou hoje as medidas que restringem a movimentação das pessoas na capital de Espanha, que tinham sido impostas pelo Governo central para lutar contra o aumento dos casos de covid-19.

As autoridades de Saúde do Governo central e as das comunidades autónomas reúnem-se esta tarde e as novas medidas deverão ser anunciadas pelas autoridades de Madrid antes do início de um fim de semana alargado que termina com o feriado de segunda-feira, em que se comemora o dia nacional de Espanha.

As autoridades receiam que centenas de milhares de madrilenos vão passar o fim de semana fora, depois de a Justiça ter anulado as medidas de restrição da mobilidade do Governo central.

A magistratura defende que as medidas propostas pelo Governo central e aprovadas no órgão de coordenação com as comunidades autónomas na área da Saúde "interferem com os direitos e as liberdades fundamentais".

A decisão do tribunal vem dar razão ao executivo da região de Madrid que implementou no sábado passado, contrariado, as medidas impostas pelo Governo central.