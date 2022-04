Governo espanhol reduz previsão de crescimento para 4,3% devido à guerra na Ucrânia

Pedro Sánchez e Nadia Calviño © EPA

O Governo espanhol reduziu esta sexta-feira a sua previsão de crescimento da economia do país em 2022 para 4,3%, menos 2,7 pontos percentuais do que os 7% estimados anteriormente, principalmente devido ao impacto da guerra na Ucrânia.

A ministra dos Assuntos Económicos, Nadia Calviño, salientou numa conferência de imprensa que esta previsão é feita seguindo um "princípio de máxima prudência", dada a incerteza gerada pelo contexto geopolítico internacional.

A responsável governamental sublinhou ainda que o crescimento em Espanha será superior à média prevista para a economia europeia e será apoiado pela procura interna (consumo e investimento), que contribuirá com 4,6 pontos percentuais para o crescimento do PIB, enquanto a procura externa (exportações e importações) irá subtrair 0,3 pontos percentuais.

Madrid também prevê no Programa de Estabilidade 2022-2025 com o novo cenário fiscal e a atualização do quadro macroeconómico que vai enviar para Bruxelas um crescimento de 3,5% em 2023, 2,4% em 2024 e 1,8% em 2025.

Estas novas previsões vão no mesmo sentido das estimativas feitas por todas as organizações nacionais e internacionais, que nas últimas semanas reduziram as suas projeções de crescimento para Espanha este ano.

De acordo com os dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE), a economia do país teria praticamente estagnado no primeiro trimestre, com um crescimento de 0,3% em comparação com os 2,2% do trimestre anterior, muito influenciada pela queda do consumo das famílias.

Nadia Calviño assegurou, no entanto, que o crescimento da economia espanhola continua a ser "forte e sustentado", sendo o emprego e o investimento os principais motores da recuperação, apesar do impacto da guerra, da pandemia e da paralisação dos transportes.