Governo espera que alguns portugueses cheguem a tempo do Natal. Inglaterra já iniciou testes

A equipa de saúde britânica para fazer testes à Covid-19 já está há várias horas no porto britânico de Dover, onde milhares de camionistas estão bloqueados há já alguns dias, desde que França fechou a fronteira por causa da nova variante do vírus que foi descoberta no Reino Unido. França decidiu-se na terça-feira por uma reabertura parcial com a exigência de que seja apresentado um teste negativo à Covid.

O ecrã gigante usado no local para transmitir mensagens às pessoas diz que os testes já começaram, mas a verdade é que, por volta das 18h desta quarta-feira, ainda não tinha sido possível ver ninguém a ser testado. A polícia pediu aos camionistas que voltassem para os carros, indicando que as equipas de teste e rastreio das autoridades de saúde britânicas iriam deslocar-se às viaturas para fazerem os testes.

"Já fiz o teste, fi-lo ontem no aeroporto, às 16h. Já testei negativo e estou aqui agora à espera da entrada. Tendo o teste ou não, temos de esperar para entrar porque há pessoas que infelizmente, até agora, ainda não tinham feito o teste e decidiram reivindicar os seus direitos e fazer uma espécie de revolução", explicou à TSF Mário Vasco, um português que está a tentar chegar a Lisboa.

Entre os camionistas já se nota que a paciência está a esgotar-se. Passaram 24 horas desde que o problema foi supostamente resolvido e as fronteiras foram abertas à meia-noite, mas ainda ninguém embarcou em direção a França, de onde continuam a chegar Ferris com camiões.

No entanto são poucos os motoristas que, neste momento, aceitam ir de França para o Reino Unido, com receio de, depois, ficarem presos no porto de Dover. Certo é que ainda vão demorar dias até que todo o trânsito seja escoado.

Até ao momento, a polícia confirmou apenas uma detenção.

Autoridades britânicas "estão a fazer todos os possíveis"

As autoridades do Reino Unido "estão a fazer todos os possíveis" para resolver a situação no lado britânico da fronteira, garantiu em declarações à TSF a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes.

"Estão a testar no terreno e alguns dos camiões já estão a chegar a França, pelo que a situação tende a normalizar-se, esperamos que o mais rapidamente possível", deseja a governante, que espera que os camionistas possam chegar a casa a tempo do Natal.

Esse cenário não está, no entanto, garantido, com o ministro britânico dos Transportes a falar em "dois ou três dias" até que a situação dos motoristas fique resolvida. "É bastante complicado para as pessoas, estão lá há 48 horas", nota.

"Temos lá cerca de 300 camionistas e os que estiverem negativos podem passar", tal como foi acordado entre o Reino Unido e França.

Por outro lado, quem estiver infetado "vai ter de ficar no Reino Unido a fazer quarentena" em locais que "estão a ser organizados" pelas autoridades, explica Berta Nunes.

