Governo grego assegura novo campo para refugiados de Lesbos "dentro de cinco dias"

As autoridades gregas asseguraram este domingo que um novo campo para acolher os migrantes que se encontram na rua após a destruição do campo de refugiados de Moria, na Ilha de Lesbos, estará pronto "dentro de cinco dias". "Dentro de cinco dias, a operação estará concluída. Todos serão instalados no novo campo", disse o ministro da Migração grego, Notis Mitarachi, que está em Lesbos desde há dois dias para coordenar os trabalhos.

De acordo com o ministro, cerca de 12.000 migrantes e requerentes de asilo, que ficaram sem abrigo depois dos incêndios destruíram o campo de refugiados sobrelotado na ilha de Lesbos, serão transferidos para uma nova cidade de tendas construída pelo exército.

Em declarações à estação de televisão grega Open TV, Notis Mitarakis disse que cerca de 1.000 residentes permanentes do campo de Moria devem mudar-se para o complexo de tendas no final do dia de hoje.

Milhares de famílias dormem no asfalto, nas calçadas ou no campo em Lesbos há várias noites, depois dos gigantescos incêndios de terça e quarta-feira, que destruíram o centro de registo e de identificação de Moria, sem causar vítimas.

Este campo foi criado em 2015 para limitar o número de migrantes provenientes da vizinha Turquia para a Europa.

Mais de 12.000 pessoas viviam no campo, incluindo 4.000 crianças.

Nos últimos anos, a falta de higiene e a sobrelotação no campo de Moria têm sido criticadas por Organizações Não-Governamentais de defesa dos direitos dos refugiados, que regularmente têm apelado às autoridades gregas para que transfiram os requerentes de asilo mais vulneráveis para o continente.